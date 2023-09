https://fr.sputniknews.africa/20230925/washington-veut-construire-une-base-militaire-dans-un-territoire-conteste-denonce-le-venezuela-1062337867.html

Washington veut construire une base militaire dans un territoire contesté, dénonce le Venezuela

Washington veut construire une base militaire dans un territoire contesté, dénonce le Venezuela

Les États-Unis s’ingèrent dans le conflit entre le Venezuela et le Guyana relatif à la zone contestée de Guayana Esequiba, et veut y installer une base... 25.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-25T11:31+0200

2023-09-25T11:31+0200

2023-09-25T11:31+0200

venezuela

guyana

états-unis

base militaire

ingérence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/06/1045028840_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_9ca2ddd8a4b9183640249a3400b7865d.jpg

Dans un discours prononcé le 23 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, a dénoncé l’ingérence des États-Unis dans le conflit territorial entre le Venezuela et le Guyana.La Guayana Esequiba est une zone de la partie occidentale du Guyana située entre la frontière internationalement reconnue entre les deux pays et le fleuve Essequibo.Elle est riche en pétrole et en gaz, notamment dans les zones offshore. Ces dernières années, l'exploration dans ce territoire contesté a été dominée par un consortium dirigé par Exxon, qui a reçu une licence de forage de Georgetown. La semaine dernière, le Guyana a organisé un autre appel d'offres pour le pétrole offshore, avec la participation d'Exxon Mobil, TotalEnergies et d'autres sociétés.Le Guyana agit "en violation totale du droit international" en accordant ces permis, a déclaré le diplomate vénézuélien."La cession unilatérale d’un territoire contesté n’est pas autorisée, mais le gouvernement guyanais persiste dans sa conduite illégale", a-t-il insisté.Georgetown répliqueLe Président guyanais Irfaan Ali a affirmé le 20 septembre que son pays se réservait le droit "de poursuivre des activités de développement économique sur n’importe quelle partie de son territoire souverain ou de tout territoire maritime qui lui est rattaché".Projets de militarisationSelon M.Gil, Washington "a l’intention de militariser la situation" dans la Guayana Esequiba.Un conflit vieux d’un siècleDepuis plus de 100 ans, le Venezuela et le Guyana se disputent la souveraineté de la région d'Esequiba, qui s'étend sur quelque 160.000 kilomètres carrés.En 1966, les deux pays ont signé un accord pour rechercher une solution pacifique à ce différend, mais en 2018, le Guyana a déposé une plainte devant la Cour internationale de Justice dans laquelle il a demandé au tribunal de valider légalement la sentence arbitrale de 1899 qui lui donnait un contrôle absolu sur le territoire.

venezuela

guyana

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

venezuela, guyana, états-unis, base militaire, ingérence