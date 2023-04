https://fr.sputniknews.africa/20230421/la-visite-de-lavrov-en-amerique-latine-percue-comme-un-contrepoids-a-la-politique-mondiale-us-1058764332.html

La visite de Lavrov en Amérique latine perçue comme un "contrepoids" à la politique mondiale US

La tournée du chef de la diplomatie russe en Amérique latine constitue la preuve de la volonté de Moscou de construire un monde multipolaire malgré la pression... 21.04.2023, Sputnik Afrique

Un message politique important concernant l’emprise de Washington sur le continent latino-américain. Telle est la perception de la récente tournée du ministre russe des Affaires étrangères par plusieurs experts de la région contactés par Sputnik. Sergueï Lavrov a visité le Brésil, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba du 17 au 20 avril.Pour William Grigsby, journaliste du Nicaragua, la tournée prouve que Moscou veut construire un "monde multilatéral" qui sera "fondé sur le respect".Un marché considérableLe continent latino-américain est un marché à fort potentiel, et Moscou est un partenaire commercial important pour la région, souligne l'analyste nicaraguayen Jorge Capelan. La Russie poursuit une politique étrangère pragmatique qui lui permet de maintenir le contact avec la plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, "quelle que soit l'orientation politique des autorités au pouvoir", ajoute-t-il.Avec le soutien de la Russie, les pays latino-américains peuvent jouer un rôle décisif dans la construction d'alternatives multipolaires, malgré "Washington qui fait pression sur nos gouvernements pour défendre sa volonté", argue Jorge Capelan.L'Amérique latine est "une région de plus en plus intéressée à exploiter les opportunités commerciales de la multipolarité émergente", conclut-il.

