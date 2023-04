https://fr.sputniknews.africa/20230417/lavrov-remercie-le-bresil-pour-sa-position-equilibree-sur-le-conflit-en-ukraine-1058674411.html

Lavrov remercie le Brésil pour sa position équilibrée sur le conflit en Ukraine

Le chef de la diplomatie russe a commencé sa tournée en Amérique latine par la visite au Brésil ou il s'est entretenu avec son homologue brésilien. Plus tard... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue brésilien Mauro Vieira ont discuté des relations bilatérales et d'éventuelles réunions des commissions intergouvernementales, dont la commission sur le commerce.Le chef de la diplomatie russe a soulligné que Moscou attachait une grande importance à ses relations avec le Brésil, les deux pays partageant un désir mutuel de maintenir leur dialogue économique, humanitaire et éducatif, ainsi que de promovoir la coopération technologique, militaire et technique.En outre, le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé la gratitude de Moscou pour la position équilibrée du Brésil à l'égard de la crise ukrainienne et sa volonté de contribuer au processus de paix.Et de conclure que la Russie était intéressée à mettre fin au conflit en Ukraine le plus rapidement possible et qu'elle avait à maintes reprises expliqué les objectifs qu'elle poursuivait dans la conduite de son opération militaire spéciale.

