https://fr.sputniknews.africa/20230925/inondations-en-libye-roscosmos-publie-des-images-stupefiantes--photos-1062345173.html

Inondations en Libye: Roscosmos publie des images stupéfiantes – photos

Inondations en Libye: Roscosmos publie des images stupéfiantes – photos

Deux semaines après les inondations en Libye, l’agence spatiale russe Roscosmos a publié des photos de l’avancée des eaux, vue depuis l’espace. Sur place, les... 25.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-25T16:36+0200

2023-09-25T16:36+0200

2023-09-25T16:36+0200

international

holding spatial russe roscosmos

libye

inondation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0d/1062085594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88b8bc7f92bf19518b4a76dbaa8f9317.jpg

Un désastre vu du ciel. Alors que la Libye s’active pour déblayer les zones sinistrées par le passage de la tempête Daniel, certaines images apparaissent et permettent de mesurer l’ampleur des dégâts. L’agence spatiale russe Roscosmos a ainsi publié deux photos prises depuis la Station spatiale internationale (ISS), qui dépeignent la situation à Derna.La ville a en effet été noyée sous les eaux après que la tempête a entraîné la rupture des deux barrages, en amont de la cité. La coulée laissée par la rupture de ces structures, qui a coupé la ville en deux, est d’ailleurs visible sur les photos de Roscosmos.Querelle de chiffres et épidémieD’importantes inondations avaient touché la Libye début septembre, dans le sillage de la tempête Daniel. Les villes de Bayda et Derna avaient en particulier été sinistrées. Le bilan de la catastrophe a dépassé les 11.000 morts, selon l’Onu, chiffre cependant démenti par le Croissant- Rouge. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part affirmé que les corps de 3.958 personnes avaient été retrouvés et identifiés. Plus de 30.000 personnes ont en outre dû être déplacées à Derna.Des équipes russes et égyptiennes étaient venues épauler les secours libyens ces deniers jours, dans la recherche de survivants. Mais les autorités craignent désormais que des épidémies ne se déclarent dans certaines localités inondées, en particulier à Derna.Certains observateurs craignent par ailleurs que certains sites historiques ne s’effondrent. Les vestiges de l’antique ville grecque de Cyrène ont notamment été fragilisés par les eaux.

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, holding spatial russe roscosmos, libye, inondation