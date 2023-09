https://fr.sputniknews.africa/20230917/les-secouristes-russes-a-luvre-dans-les-zones-difficiles-de-la-libye-sinistree---video-1062182741.html

Les secouristes russes à l'œuvre dans les zones difficiles de la Libye sinistrée - vidéo

Les secouristes russes à l'œuvre dans les zones difficiles de la Libye sinistrée - vidéo

La Russie a rapidement réagi à la catastrophe naturelle dévastatrice subie par la Libye. Les secouristes envoyés par Moscou dans le pays maghrébin ont déjà... 17.09.2023, Sputnik Afrique

libye

russie

ministère russe des situations d'urgence

inondation

tempête

Le travail des spécialistes du ministère russe des Situations d'urgence dans les zones les plus difficiles en Libye, frappée par les inondations suite à la tempête Daniel, a été immortalisé sur une séquence.La vidéo publiée par le ministère montre notamment comment les spécialistes nettoient le littoral et aident à la recherche des victimes.Selon le ministère russe, les secouristes locaux manquent souvent de ressources et d'équipements nécessaires pour de tels travaux.Aide internationaleLe sinistre dans l'est de la Libye a fait, selon les derniers calculs, plus de 10.000 victimes et près de 20.000 portés disparus, et le bilan est susceptible de s’alourdir.Plusieurs pays et des organisations internationales ont contribué à aider la Libye après la catastrophe. Ce 17 septembre, un porte-hélicoptère des forces armées égyptiennes Mistral s’est rendu sur place pour se transformer en hôpital de campagne pour les blessés.

