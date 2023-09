https://fr.sputniknews.africa/20230925/des-etats-qui-se-respectent-moscou-et-le-caire-renforcent-leurs-liens-commerciaux-1062344557.html

"Des États qui se respectent": Moscou et Le Caire renforcent leurs liens commerciaux

"Des États qui se respectent": Moscou et Le Caire renforcent leurs liens commerciaux

Malgré les gesticulations occidentales, la Russie et l’Égypte continuent d’approfondir leur partenariat et ont atteint un chiffre d’affaires commercial de 6... 25.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-25T16:20+0200

2023-09-25T16:20+0200

2023-09-25T16:20+0200

international

égypte

économie

commerce

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104222/16/1042221674_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_6dd72dc76c95558a2f326d552da36c56.jpg

Contre vents et marées. Les crispations occidentales n’y changeront rien: la Russie et l’Égypte continuent de cultiver leurs relations. Les deux pays développent notamment leur liens commerciaux, sur la base du respect de leurs intérêts nationaux respectifs, comme l’a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Le chiffre d'affaires commerciales en 2022 a atteint 6 milliards de dollars, a encore ajouté le ministre.Céréales, tourisme et BRICSLes échanges commerciaux entre Moscou et Le Caire concernent en particulier les denrées alimentaires. L’Égypte est tout bonnement le premier importateur de céréales russes sur le continent. Le pays a acheté pour 900 millions de tonnes de céréales russes en 2023.Les touristes russes sont aussi séduits par les sites historiques et les stations balnéaires égyptiennes, depuis plusieurs années. En 2023, le pays des pharaons pourrait ainsi accueillir 1,5 million de visiteurs russes, selon les prévisions de l’association russe des voyagistes (ATOR). L’Égypte cherche d’ailleurs à rendre son système bancaire compatible avec les cartes de paiement Mir, pour faciliter les achats des visiteurs russes.La Russie et l’Égypte vont en outre pouvoir approfondir leurs relations au sein des BRICS, puisque Le Caire s’apprête à intégrer le groupe, dont l’élargissement a été acté fin août.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, économie, commerce, partenariat