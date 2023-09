https://fr.sputniknews.africa/20230925/activiste-nigerien-le-peuple-du-niger-a-impose-a-la-france-le-respect-des-decisions-prises--1062348139.html

Activiste nigérien: le peuple du Niger "a imposé à la France le respect des décisions prises"

Le bras de fer entre Paris et Niamey a pris fin. La France a rappelé son ambassadeur en poste au Niger et ses militaires quitteront le pays d’ici la fin de... 25.09.2023, Sputnik Afrique

Activiste nigérien: le peuple du Niger «a imposé à la France le respect des décisions prises» Le bras de fer entre Paris et Niamey a pris fin. La France a rappelé son ambassadeur en poste au Niger et ses militaires quitteront le pays d’ici la fin de l’année. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Namaiwa, acteur de la société civile nigérienne, y voit le résultat de la mobilisation de la population et du soutien des pays amis.

"C'est une bonne chose, mais on continue à redoubler de vigilance et de détermination pour continuer ce combat-là. Parce que quand vous regardez les conditions dans lesquelles on a contraint Emmanuel Macron à retirer ses soldats, on comprend bien qu'il y a la nécessité de rester vigilant, de redoubler d'efforts et de vigilance et avoir plus de détermination. Et ce jusqu'à ce que cette annonce puisse être effective, jusqu'à ce que ce retrait puisse être effectif, et surtout veiller à ce que ce retrait ne puisse pas impacter négativement notre pays et la population nigérienne", déclare Ibrahim Namaiwa, acteur de la société civile nigérienne et membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable.Retrouvez également dans cette émission:- Andreï Beltchenko, Directeur adjoint de l’Institut d’Asie et d’Afrique de l’Université d’État de Moscou, Danil Voronov, étudiant au sein du même établissement, et Yasmina, écolière dans l’enseignement du swahili à Moscou.- Youri Sapryguine, co-fondateur et directeur commercial de l’entreprise Liston sur le bilan de la présence de sa société en Algérie ainsi que ses perspectives de développement sur le continent africain.Notre revue d’actu traitera les sujets suivants:- Volodymyr Zelensky lève le poing pour saluer un ancien SS ukrainien au sein du parlement canadien.- La moitié des chars danois livrés à l’Ukraine sont défectueux.- L’Algérie qui suspend ses importations bovines françaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

