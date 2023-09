https://fr.sputniknews.africa/20230924/les-missiles-americains-patriot-tant-vantes-ne-peuvent-rien-faire-face-a-ces-bombes-russes-1062326156.html

"Les missiles américains Patriot tant vantés" ne peuvent rien faire face à ces bombes russes

Les bombes russes datant de l'ère soviétique représentent un défi mortel pour l'Ukraine, car elles sont difficiles à intercepter, même en utilisant les... 24.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-24T17:05+0200

2023-09-24T17:05+0200

2023-09-24T17:05+0200

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes.Les bombes d’aviation datant de l’ère soviétique sont "particulièrement contrariantes" pour les systèmes de défense aérienne utilisés par les forces ukrainiennes et conçus pour frapper des cibles plus légères, indique Business Insider.Selon un expert militaire ukrainien cité par le média, la lutte contre les bombes larguées par avion est "particulièrement frustrante" pour l'Ukraine.Ces bombes vieilles de 30 à 50 ans ne constituent "pas un gros problème à détecter, mais le problème est de les intercepter", d’après lui.L’expert précise qu’elles sont difficiles à suivre, apparaissant sous la forme de petits points sur les écrans radars et qui disparaissent rapidement.Quand l’interception est inefficace"Essayer d’intercepter ces bombes n’est pas efficace. Ce n'est même pas rationnel. La seule façon de sortir de cette situation et la seule façon de l'arrêter est d'attaquer les avions qui les lancent", a déclaré au New York Times Iouri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

