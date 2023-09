https://fr.sputniknews.africa/20230924/le-colonel-goita-sengage-a-deployer-larmee-sur-lensemble-du-territoire-national-1062323058.html

Le colonel Goïta s’engage à déployer l’armée sur l’ensemble du territoire national

Le colonel Goïta s’engage à déployer l’armée sur l’ensemble du territoire national

Dans un discours à l’occasion de la fête nationale, le Président de la transition malienne a promis de redistribuer les Forces de défense et de sécurité sur... 24.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-24T16:29+0200

2023-09-24T16:29+0200

2023-09-24T16:29+0200

mali

assimi goïta

sécurité

lutte antiterroriste

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/08/1052059086_0:203:2729:1738_1920x0_80_0_0_5af821751fbf64c938d8058764583973.jpg

Dans un discours à la nation le 21 septembre, le colonel Assimi Goïta, Président de la transition du Mali, a assuré que les forces de défense et de sécurité seront "de nouveau déployées sur l’ensemble du territoire national".Il est revenu sur le même sujet le 23 septembre dans un discours prononcé à l’occasion de la fête nationale.Le colonel Goïta a annoncé que le gouvernement garantirait cette redistribution dans tout le pays, actuellement les forces étant concentrées notamment dans le Nord où elles participaient à la lutte contre les groupes armés terroristes, laissant vulnérables d’autres régions du pays.Il a ajouté que le gouvernement allait s’assurer que les forces de défense et de sécurité disposent des ressources et de l’équipement dont elles ont besoin pour faire face aux défis auxquels elles sont confrontées.Reconnaissance envers la RussieLe 21 septembre, Assimi Goïta a profité de son discours pour exprimer sa reconnaissance à la Russie.Le 10 septembre, le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine et Assimi Goïta s’étaient entretenus par téléphone."Un échange de vues approfondi a eu lieu sur les mesures pratiques visant à développer davantage la coopération russo-malienne dans divers domaines, notamment commercial et économique, humanitaire et antiterroriste", a précisé un communiqué du Kremlin.Assimi Goïta a remercié la Russie pour son soutien au vote du Conseil de sécurité de l'Onu sur la levée des sanctions internationales contre la République du Mali.

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, assimi goïta, sécurité, lutte antiterroriste, vladimir poutine