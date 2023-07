https://fr.sputniknews.africa/20230729/chef-de-la-diplomatie-malienne-nous-avons-confiance-en-notre-capacite-de-securiser-notre-pays-1060904562.html

Chef de la diplomatie malienne: "Nous avons confiance en notre capacité de sécuriser notre pays"

Après le départ de la force Barkhane et maintenant de la Minusma, le Mali continuera de renforcer sa sécurité avec des partenaires dont la Russie, a indiqué à... 29.07.2023, Sputnik Afrique

Le Mali ayant décidé que la Minusma devait partir, Bamako "va juste poursuivre l'effort qui a commencé depuis 2021 de renforcer nos capacités de défense et de sécurité". Il s'agit notamment de capacités en ressources humaines mais aussi d'équipements et d'acquisition d'armements et de moyens aériens pour la force de défense et de sécurité du Mali, a indiqué à Sputnik Afrique Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, en marge du Sommet Russie-Afrique.Sûr du succèsLe ministre de la Défense du Mali est arrivé à Saint-Pétersbourg et a eu des échanges avec ses homologues, en vue notamment de renforcer les capacités de défense et de sécurité des Maliens.Le haut diplomate n'a pas d'inquiétude concernant un vide sécuritaire avec le retrait de la Minusma. "Est-ce qu'il y a un vide qui est comblé maintenant pendant qu'ils sont là? Non. Après le départ de la force Barkhane, on nous a promis l'apocalypse, ça ne s'est pas passé.""Nous avons confiance en notre capacité de sécuriser notre pays", a encore affirmé Abdoulaye Diop.Remerciements à la RussieLe Président de la Transition, Assimi Goïta, avait pour sa part qualifié de précieuse l’aide de Moscou au Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Intervenant au Sommet, il a remercié le Président et le gouvernement russes pour leur soutien. Moscou fournit à ce pays du matériel militaire, en particulier des hélicoptères et des avions, tout en aidant à la formation des Forces armées maliennes, par l’envoi d’instructeurs. Il a aussi décidé de fournir gratuitement au Mali des céréales et des engrais.

