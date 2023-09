C’est à cette condition-là que Moscou respectera l’intégrité territoriale de l’Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230924/cest-a-cette-condition-la-que-moscou-respectera-lintegrite-territoriale-de-lukraine-1062313574.html

Si Kiev respecte les dispositions de la déclaration d’indépendance de l’Ukraine adoptée en 1991, la Russie respectera son intégrité territoriale, a déclaré le... 24.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie respecte l‘intégrité territoriale de l’Ukraine à condition de respecter les dispositions de la déclaration sur sa souveraineté adoptée en 1991. Y figure entre autres le statut hors bloc du pays, a rappelé le ministre russe des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse donnée à l’issue de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies.Moscou a reconnu la souveraineté de l’Ukraine sur la base de sa déclaration d’indépendance ou "il est écrit beaucoup de bonnes choses", y compris le respect des droits des minorités nationales, où la langue russe est directement mentionnée, a-t-il rappelé.L’Ukraine doit rester neutreSergueï Lavrov a également évoqué la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies. La résolution 2625 de la Déclaration proclame qu'"en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, [...] tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte".Kiev aurait détruit l’intégrité territoriale de l’UkraineMoscou est prêt à négocier sur l’Ukraine, mais n’acceptera aucune proposition de cessez-le-feu parce que la Russie a déjà été trompée, selon lui.La Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’Onu se déroule à New York du 19 au 26 septembre. Sergueï Lavrov y conduit la délégation russe.

