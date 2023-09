https://fr.sputniknews.africa/20230923/personne-ne-veut-serieusement-comprendre-lavrov-blame-laveuglement-occidental-sur-lukraine-1062311292.html

"Personne ne veut sérieusement comprendre": Lavrov blâme l’aveuglement occidental sur l’Ukraine

"Personne ne veut sérieusement comprendre": Lavrov blâme l’aveuglement occidental sur l’Ukraine

Les Occidentaux ne veulent pas ouvrir les yeux sur la réalité de la crise ukrainienne et préfèrent résoudre les problèmes sur le champ de bataille, a déploré... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. L’Occident continue de regarder le conflit en Ukraine avec des œillères et ne voit pas d’autres issues que le champ de bataille, a déclaré Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.Le ministre des Affaires étrangères a notamment déploré que le "plan de paix" proposé par le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, soit "la seule base pour les négociations" acceptée par les puissances occidentales.Et maintenant… le PacifiqueIntervenant à la tribune des Nations unies plus tôt ce 23 septembre, Sergueï Lavrov avait d’abord rappelé que les négociations étaient freinées en Ukraine par un décret du Président ukrainien interdisant les pourparlers avec Vladimir Poutine. Le ministre avait également souligné que des négociations avaient été entreprises dès mars 2022, mais que la Russie avait été "trompée" alors que le texte était déjà paraphé.Le chef de la diplomatie russe avait par ailleurs attiré l’attention sur la montée des tensions sur le théâtre du Pacifique. L’exploitation militaire de la région par l’Occident, dirigée clairement contre Pékin et Moscou, pourrait mener à un engrenage fatal, avait-il ainsi souligné.

