L’Ukraine est un "laboratoire" militaire, dit une haute responsable du Pentagone

Le conflit ukrainien fournit des informations précieuses, comme l'ont fait autrefois l'Afghanistan et l'Irak, estime une secrétaire adjointe à la Défense des... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Les précieuses informations sur la guerre en Ukraine sont aussi importantes que les données recueillies par l'armée américaine lors de ses guerres en Afghanistan et en Irak, a déclaré la secrétaire adjointe à la Défense chargée de la stratégie, des plans et des capacités, Mara Karlin, lors d'une table ronde organisée le 20 septembre à l'Institut Ronald Reagan et intitulée "Algorithmes pour notre arsenal: intelligence artificielle et stratégie de défense nationale".Selon Mme Karlin, l’Ukraine est devenue un véritable "laboratoire d’innovations militaires", notamment dans le domaine de l’IA et des drones.Elle a également rappelé "l'ampleur de l'innovation" lorsque les forces américaines étaient en Irak et en Afghanistan et comment elles étaient "capables de prendre certaines choses, de les mettre sur le champ de bataille, de comprendre comment opérer certains changements et de les appliquer".Un aveu de KievConsidérer l’Ukraine comme une sorte de "laboratoire" militaire est une idée qui a été exprimée non seulement par les partisans étrangers de Kiev, mais également par les dirigeants du pays. Ainsi l’ancien ministre de la Défense Alexeï Reznikov a présenté le conflit entre la Russie et l’Ukraine comme une opportunité pour les fabricants d’armes occidentaux.Les partisans occidentaux de Kiev et leurs géants de l’industrie de défense "peuvent réellement voir si leurs armes fonctionnent, avec quelle efficacité elles fonctionnent et si elles doivent être améliorées", a déclaré M.Reznikov au Financial Times en juillet.

