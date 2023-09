https://fr.sputniknews.africa/20230922/lavrov-demande-a-lonu-une-procedure-darbitrage-contre-les-etats-unis-1062272421.html

Lavrov demande à l’Onu une procédure d’arbitrage contre les États-Unis

Alors que Washington continue de ne pas honorer ses engagements relatifs à l’accord sur le siège des Nations unies, le chef de la diplomatie russe a appelé le... 22.09.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères a demandé à Antonio Guterres de réagir au non-respect par les États-Unis de leurs devoirs de pays hôte de l’Onu.Selon la diplomatie russe, Sergueï Lavrov "a signalé que la situation dictait la nécessité du lancement dans les meilleurs délais par M.Guterres d’une procédure d’arbitrage à l’encontre des États-Unis, ce qui a été évoqué à maintes reprises dans les résolutions compétentes de l’Assemblée générale des Nations unies".En outre, Sergueï Lavrov a remis à Antonio Guterres l’ouvrage intitulé "Crimes ukrainiens contre l’humanité (2022-2023)" et une sélection de documentaires "Enfants du Donbass". Le livre contient les résultats du travail du tribunal international sur les crimes des néonazis ukrainiens et les témoignages de plus de 600 crimes.Obstacles pour la participation au Conseil de sécuritéAu mois d’avril, Washington a fait traîner en longueur la délivrance des visas aux membres de la délégation russe qui devaient participer au Conseil de sécurité de l’Onu. Les diplomates les ont reçus au dernier moment, tandis que les journalistes russes qui devaient couvrir les travaux de la délégation sont restés en Russie.

