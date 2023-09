https://fr.sputniknews.africa/20230922/la-russie-est-lun-des-partenaires-les-plus-fiables-du-burkina-selon-sa-chef-de-la-diplomatie-1062271976.html

La Russie est l’un des partenaires les plus fiables du Burkina, selon sa chef de la diplomatie

Le Burkina Faso et la Russie examinent leur coopération en matière de sécurité, a déclaré aux journalistes la cheffe de la diplomatie burkinabè, Olivia Rouamba. Elle a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov jeudi, en marge de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’Onu.Selon elle, son pays lutte contre le terrorisme et appelle ses partenaires à l'aider, et la Russie est l’un de ses partenaires les plus fiables. Leur entretien serait la poursuite des pourparlers des Présidents des deux pays lors du récent sommet Russie-Afrique en juillet 2023.Du blé russeLe Burkina Faso figure parmi les pays auxquels Moscou a décidé de fournir du blé. En outre, l’entretien entre les deux ministres a porté sur la possibilité de créer une commission chargée de tous les aspects de la coopération bilatérale, a précisé Mme Rouamba.En effet, lors du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie était prête à fournir gratuitement des céréales à un certain nombre de pays africains dans les mois à venir. Outre le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée sont concernés. Une coopération à développerLes deux parties ont confirmé leur disposition à intensifier la coopération russo-burkinabè en privilégiant la promotion des liens commerciaux, économiques et humanitaires, a pour sa part indiqué la diplomatie russe.Jeudi, Sergueï Lavrov a également rencontré les ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, de Thaïlande, de Cuba, du Brésil, de l’Arabie saoudite, du Mali et le chef du Conseil de souveraineté de transition du Soudan.

