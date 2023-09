https://fr.sputniknews.africa/20230922/la-greffe-na-pas-pris-lafrique-souffre-du-modele-impose-par-loccident-1062284291.html

"La greffe n’a pas pris": l’Afrique souffre du modèle imposé par l’Occident

Pas une réussite. L’Afrique n’a jamais pu exprimer pleinement son potentiel, car elle a été freinée par le modèle de gouvernance que lui a imposé l’Occident, a affirmé le Président de la Transition de Guinée, Mamadi Doumbouya, à l'Assemblée générale de l’Onu.Le dirigeant a notamment fustigé le Sommet France-Afrique de La Baule, organisé en 1990, au cours duquel le Président français d’alors, François Mitterrand, avait lié le développement économique africain à une nécessaire démocratisation.Le responsable a encore tenté d’expliquer les divers bouleversements politiques qui ont récemment secoué le continent. Il a souligné que la faute en incombait avant tout aux dirigeants corrompus, prêts à tout pour garder les rênes du pouvoir.La CEDEAO doit rester à sa placeMamadi Doumbouya a par ailleurs adressé une pique à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui s’est impliquée dans les affaires politiques du continent ces derniers temps. L’organisation avait notamment lancé l’idée d’une intervention militaire au Niger, suite à la mise sur la touche du Président Mohammed Bazoum.Des ingérences politiques qui n’ont pas lieu d’être, selon Mamadi Doumbouya, qui a appelé la CEDEAO à se recentrer sur ses missions économiques et à prôner l’apaisement.Le dirigeant guinéen a enfin souligné que la jeunesse africaine n’avait pas connu les années de Guerre froide et qu’elle était désormais "totalement décomplexée" et souhaitait "prendre son destin en main".

