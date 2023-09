Enseignante malienne: le colon a tout mis en œuvre pour empêcher notre véritable indépendance

https://fr.sputniknews.africa/20230922/enseignante-malienne-le-colon-a-tout-mis-en-uvre-pour-empecher-notre-veritable-independance-1062289190.html

Le 22 septembre 1960, sous la houlette de Modibo Keita, le Mali est devenu indépendant. Au micro de Sputnik Afrique, Fatoumata Traoré-Samaké, enseignante et

"Nous avons connu la domination du colon, la traite négrière. Le 22 septembre 1960 marque la fin de cette domination qui a martyrisé nos familles, qui a mis le peuple sous le joug colonial pendant des décennies et des décennies. Donc, c'est une date hautement symbolique pour l'ensemble du peuple malien", déclare Fatoumata Traoré-Samaké, présidente de l'initiative citoyenne "Mon Parti, c'est le Mali", enseignante à la faculté FSAP à Bamako et consultante indépendante."Aujourd'hui, ce qui a changé pour le Mali, c'est d'abord la prise de conscience généralisée sur le fait que nous n'étions pas véritablement indépendants. Ça, c'est un premier point. Ce qui a changé aussi, c'est le fait que le peuple malien aujourd'hui est résolument tourné vers la quête de cette souveraineté nationale de manière à asseoir une politique viable sur le long terme qui va faire le bonheur et la prospérité de tout le peuple malien", souligne Mme Traoré-Samaké.Retrouvez également dans notre émission:- Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale, et Florian Philippot, homme politique français président du parti Les Patriotes, sur l’arrêt de la fourniture d’armes par la Pologne à l’Ukraine.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Le porte-parole transgenre de l’armée ukrainienne suspendu après avoir menacé les journalistes russes.- L’Algérie qui ouvre ses premières banques en Mauritanie et au Sénégal.- La Russie qui multiplie par huit le nombre de groupes parlementaires d’amitié avec les pays africains.Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

