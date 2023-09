https://fr.sputniknews.africa/20230922/en-24h-lukraine-a-perdu-deux-chars-leopard-et-pres-de-500-militaires-1062288815.html

En 24h, l’Ukraine a perdu deux chars Leopard et près de 500 militaires

En ces dernières 24 heures, l’armée russe a détruit, entre autres, deux chars allemands Leopard et deux systèmes d'artillerie M777 de facture américaine remis... 22.09.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a neutralisé près de 500 militaires ukrainiens en ces dernières 24 heures, a rapporté ce 22 septembre le ministère russe de la Défense dans le bilan quotidien de son opération militaire.Les plus grandes pertes ont eu lieu sur l’axe de Donetsk, avec 200 hommes tués ou blessés. Les forces de Kiev en ont perdu près de 110 autres dans la zone du sud de Donetsk et près de 80 dans celle de Kherson.Sur l'axe de Koupiansk, les troupes russes ont anéanti deux chars allemands Leopard, ainsi qu'un canon automoteur polonais Krab et un Panzerhaubitze 2000 de production allemande. Un dépôt de munitions de la 113e brigade de défense territoriale ukrainienne a en outre été détruit.Parmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent également deux systèmes américains M777. Les forces armées russes ont également intercepté dix roquettes de HIMARS et 15 drones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 475 avions, 249 hélicoptères et 7.035 drones, affirme la Défense. Elle a détruit 438 systèmes de défense sol-air, 12.027 chars et autres blindés, 1.154 lance-roquettes multiples ainsi que 6.488 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers.

