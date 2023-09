https://fr.sputniknews.africa/20230921/lukraine-aurait-refuse-dix-chars-leopard-livres-par-lallemagne-en-raison-de-leur-mauvais-etat-1062259738.html

L’Ukraine aurait refusé dix chars Leopard livrés par l’Allemagne en raison de leur mauvais état

L'Ukraine a refusé d'accepter des chars Leopard en provenance d'Allemagne en raison de leur mauvais état technique, selon Der Spiegel. Ils étaient très usés... 21.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-21T14:05+0200

La semaine dernière, l’armée ukrainienne a retourné dix chars de combat de type Leopard 1A5, livrés par l’Allemagne, écrit le magazine allemand Der Spiegel. En cause, ces engins nécessitaient d’importantes réparations, a fait savoir Kiev à l’état-major spécial du ministère allemand de la défense.Selon le journal, comme il n'y a ni personnel technique qualifié ni suffisamment de pièces de rechange, cela ne sert à rien de transporter les Leopard en Ukraine.Le ministère allemand a envoyé un groupe d’experts en Pologne pour examiner les chars. Cette visite a révélé, toujours d’après l’hebdomadaire allemand, qu’ils étaient très usés suite à l’entraînement suivi par les soldats ukrainiens en Allemagne et qu’ils avaient besoin de réparations.Soucis techniquesCe n’est pas la première fois que ces chars, développés dans les années 1960 et modernisés dans les années 1990, montrent des défaillances majeures. En juillet, l’Ukraine a informé l’Allemagne d’ "importants problèmes techniques" des premiers exemplaires livrés par Berlin.Au total, l'Allemagne a promis la livraison de plus 100 Leopard 1A5 qui ont déjà été mis au rebut il y a une dizaine d'années.Les faillesLa vulnérabilité de ces blindés a été soulevée par la partie russe. Les Leopards explosent facilement sur les mines, avait indiqué en septembre un militaire russe, le colonel Roustam Saïfoulline.Alors que beaucoup présentaient le Leopard comme étant un blindé redoutable, capable de changer la donne en Ukraine, Kiev a déjà perdu plusieurs chars de ce type lors de sa contre-offensive.

