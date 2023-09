https://fr.sputniknews.africa/20230921/des-exercices-militaires-impliquant-des-complexes-iars-debutent-en-russie---video-1062261704.html

Des exercices militaires impliquant des complexes Iars débutent en Russie - vidéo

Des exercices à grande échelle des forces de missiles stratégiques russes équipés de complexes Iars ont débuté dans la région de Sverdlovsk, en Russie. 21.09.2023, Sputnik Afrique

Les militaires travailleront, entre autres, à la lutte contre les groupes de sabotage et au travail dans les conditions de guerre radioélectronique. Plus de 3 000 personnes et environ 300 pièces d'équipement seront déployées

