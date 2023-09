https://fr.sputniknews.africa/20230921/au-maghreb-un-village-futuriste-100-solaire-bientot-bati-en-plein-cur-du-sahara-1062265527.html

Au Maghreb, un village futuriste 100% solaire bientôt bâti en plein cœur du Sahara

Au Maghreb, un village futuriste 100% solaire bientôt bâti en plein cœur du Sahara

Le projet du premier village fonctionnant entièrement à l’énergie photovoltaïque est sur le point de voir le jour en Algérie, indique le média Attaqa. Ce... 21.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-21T18:07+0200

2023-09-21T18:07+0200

2023-09-21T18:07+0200

maghreb

algérie

énergie solaire

énergies renouvelables

village

hydrocarbures

transition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1c/1058913869_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8d4aac9c53d05a41159641abb43976f5.jpg

L’Algérie devrait bâtir bientôt son premier village entièrement alimenté à l’énergie solaire, écrit le média Attaqa.Pour la localisation, les autorités optent pour la wilaya d’Illizi, située dans le sud du pays, en plein désert du Sahara. Cette région du territoire bénéficie d’une exposition au soleil accrue tout au long de l'année, mais reste, néanmoins, difficilement accessible par les réseaux d'électricité et de gaz.Le cahier des charges relatif au projet est prêt, cependant le nom du village reste secret.Dans les prochains jours, le ministère algérien de l’Environnement et des Énergies renouvelables entend lancer un appel d’offres national pour ce projet, indique le média.Vers la transition énergétiqueDe plus, les autorités envisagent d’équiper les habitations des zones isolées de kits complets d’énergie photovoltaïque, toujours selon le média. L’énergie solaire pourrait également être utilisée pour l’éclairage public "intelligent", notamment pour les réseaux routiers.Par ailleurs, suivant une tendance générale à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, le pays maghrébin a lancé cette année un projet d’implantation de 15 centrales solaires implantées dans 11 régions.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, énergie solaire, énergies renouvelables, village, hydrocarbures, transition