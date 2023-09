https://fr.sputniknews.africa/20230920/linteraction-entre-moscou-et-teheran-passe-a-un-autre-niveau-selon-la-defense-russe-1062241200.html

"L'interaction entre Moscou et Téhéran passe à un autre niveau, selon la Défense russe

Lors des entretiens avec son homologue iranien à Téhéran, le ministre russe de la Défense a constaté que les relations entre les deux pays se dirigeaient vers... 20.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie et l’Iran renforcent leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense. Cette déclaration a été faite ce 19 septembre par le ministre russe de la Défense, lors de ses pourparlers avec son homologue iranien, Mohammad Reza Ashtiani, à Téhéran.D’après lui, cela est dû en grande partie aux relations de confiance qui se sont développées entre les dirigeants de la Russie et de l'Iran.Les deux pays s’efforcent de mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues "malgré l’opposition des États-Unis et de leurs alliés occidentaux".De plus, M.Choïgou s'est dit prêt à mener d'autres actions conjointes "dans le domaine du renforcement de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient".Une délégation russe dirigée par Sergueï Choïgou est arrivée le 19 septembre à Téhéran pour s'entretenir avec les dirigeants militaires iraniens.

