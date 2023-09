L'Afrique a besoin d'argent de l’Onu pour combattre le terrorisme, selon le Président angolais

https://fr.sputniknews.africa/20230920/lafrique-a-besoin-dargent-de-lonu-pour-combattre-le-terrorisme-selon-le-president-angolais-1062250934.html

Afin de lutter contre l'insécurité en Afrique, en particulier au Sahel, un large soutien financier est nécessaire, a plaidé le Président angolais durant

L'Afrique a besoin d'une large assistance financière pour lutter contre le terrorisme international qui déstabilise diverses régions du continent, a déclaré ce 20 septembre João Lourenço, le Président angolais, lors du débat politique général de la 78e session de l'Assemblée générale de l’Onu.Selon le chef d’État angolais, le Conseil de sécurité de l’Onu pourrait utiliser les contributions des États membres pour financer des opérations en faveur de la paix en Afrique sous mandat de l'Union africaine.Le Sahel, une zone à risqueM.Lourenço pense que l'évolution de la situation au Sahel constitue une préoccupation majeure en Afrique.Pour lui, cette situation a été suivie d'une nouvelle vague de changements de pouvoir anticonstitutionnels dans la région, organisés par les militaires.Une manipulation derrière la situation au Sahel?En plus de cela, une forte puissance se cache derrière ces événements, laquelle cherche à déstabiliser le Sahel, selon le dirigeant angolais.La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se déroule à New York du 19 au 26 septembre. Plusieurs pays africains y sont représentés, entre autres l’Algérie, le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Angola.

