Mali: 5 soldats maliens tués, 20 blessés et 11 disparus dans une attaque terroriste

Mali: 5 soldats maliens tués, 20 blessés et 11 disparus dans une attaque terroriste

2023-09-19

Cinq soldats maliens ont été tués, 20 autres blessés et 11 sont portés disparus à la suite d'une attaque terroriste contre un camp militaire survenue dimanche dans la localité de Léré, dans le nord du pays, a annoncé l'armée malienne. "Les FAMa, conformément à leur mission régalienne, ont dans leur riposte, priorisé la sécurité et la protection des populations prises en étau pendant les intenses combats de rues. Les renforts aéroterrestres ont été déployés, y compris des frappes aériennes de précision", ajoute le communiqué qui fait état d'un bilan provisoire de 5 morts, 20 blessés et de 11 disparus dans les rangs de l'armée. L'armée souligne que "plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur et que les frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone". Selon des médias, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), a revendiqué l'attaque et la prise de deux camps militaires dimanche à Léré, au sud-ouest de Tombouctou. Elle a aussi déclaré avoir abattu un avion de l'armée. Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

avec Maghreb Arabe Presse

