Les forces russes continuent d’empêcher les troupes ukrainiennes de renforcer leurs défenses sur l’axe de Koupiansk.Dans une vidéo à la disposition de Sputnik, un groupe de fusiliers motorisés de l’armée russe est présenté en mission contre l’ennemi.Les soldats russes tirent quotidiennement à l’aide d’armes légères et de lance-roquettes portatifs contre les positions ukrainiennes, a fait savoir à Sputnik un commandant d’une unité de reconnaissance.Selon le militaire, des tirs de harcèlement sur les positions ennemies sont effectués chaque jour pour faire obstacle aux unités ukrainiennes et les empêcher de prendre pied sur la ligne donnée.Il a aussi indiqué qu’en cas d’identification de cibles "importantes", les soldats transmettent les coordonnées aux artilleurs. Ensuite, c’est l’artillerie qui entre en action à une distance sûre des militaires russes.Les pertes de Kiev sur cet axeSelon le bilan quotidien de la Défense russe du 18 septembre, l’armée ukrainienne a perdu une vingtaine de soldats sur l’axe de Koupiansk en 24 heures. Parmi les équipements militaires anéantis figuraient un obusier américain M777, deux Msta-B, deux véhicules blindés de combat et deux autres véhicules.

