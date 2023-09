https://fr.sputniknews.africa/20230918/environ-640-soldats-deux-stocks-de-munitions-et-27-drones-parmi-les-pertes-de-kiev-en-24h--1062197368.html

Environ 640 soldats, deux stocks de munitions et 27 drones parmi les pertes de Kiev en 24h

Environ 640 soldats, deux stocks de munitions et 27 drones parmi les pertes de Kiev en 24h

L’armée russe a neutralisé en 24 heures plus de 600 soldats ukrainiens, selon le bilan de la Défense russe. En outre, quatre postes de commandement, deux... 18.09.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont intercepté cinq roquettes de HIMARS et 27 drones ennemis, rapporte ce 18 septembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.En outre, selon l’instance, près de 640 soldats ukrainiens ont été neutralisés dans la nuit du 17 au 18 septembre.Quatre postes de commandement de Kiev ont été frappés dans la république populaire de Donetsk.Pertes de Kiev sur les différents axes:Axe de Donetsk: six attaques ont été repoussées; trois véhicules blindés de combat, sept autres véhicules, un système d’artillerie américain M777, un canon automoteur polonais Krab, un obusier D-30 et un dépôt de munitions ont été anéantis.Axe de Zaporojié: Kiev a perdu deux véhicules blindés de combat, trois pick-up, deux obusiers D-30 et un M119 américain, ainsi qu’un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-50.Axe de Donetsk-Sud: trois véhicules blindés de combat, 11 autres véhicules, un obusier D-20 et un stock de munitions ont été détruits.Axe de Krasny Liman: deux attaques ont été repoussées; deux véhicules blindés de combat, trois autres véhicules et un obusier D-20 ont été frappés.Axe de Koupiansk: l'Ukraine a perdu deux véhicules blindés de combat et deux autres véhicules. En outre, un obusier américain M777 et deux Msta-B ont été détruits.Axe de Kherson: les pertes de Kiev s'élèvent à cinq véhicules et deux obusiers D-30.

