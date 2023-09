https://fr.sputniknews.africa/20230919/ce-pays-africain-plonge-dans-le-noir-suite-a-une-coupure-totale-de-lelectricite-1062228456.html

Ce pays africain plonge dans le noir suite à une coupure totale de l’électricité

Ce pays africain plonge dans le noir suite à une coupure totale de l’électricité

Le Nigeria s’est retrouvé au cours de la journée du 19 septembre sans électricité. En effet, le pays a subi une coupure de courant généralisée sur tout son... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T22:50+0200

2023-09-19T22:50+0200

2023-09-19T22:50+0200

afrique subsaharienne

nigeria

coupures d’électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103478/42/1034784251_38:0:3677:2047_1920x0_80_0_0_01f140341f8afe2b267c9e30f216a061.jpg

Une coupure de courant totale s'est produite sur l'ensemble du territoire du Nigeria aux alentours de 11h31 (10h31 GMT), a relaté le journal nigérian Daily Post.Cela fait suite à une interruption de l'alimentation en électricité de l’entreprise Enugu Electricity Distribution Company (EEDC), note le journal, citant le directeur de la communication. Pour l’heure, les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées.Cette panne nationale est la deuxième ce mois-ci.Le 14 septembre, le réseau électrique du Nigeria s'est effondré à la suite d'un incendie sur l'une de ses lignes de transmission à haute tension.En 2022, le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population de plus de 224 millions d'habitants, a connu sept pannes nationales dues à des défaillances sur les centrales électriques et le réseau.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, coupures d’électricité