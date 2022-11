https://fr.sputniknews.africa/20221114/le-nombre-de-personnes-en-afrique-subsaharienne-sans-electricite-devrait-augmenter-en-2022-1056819391.html

Le nombre de personnes en Afrique subsaharienne sans électricité devrait augmenter en 2022

14.11.2022

Selon les dernières données de l'Agence internationale de l’énergie (AIE), le nombre de personnes dans le monde qui vivent sans électricité devrait grimper de près de 20 millions en 2022, pour atteindre près de 775 millions, la première augmentation mondiale depuis que l'AIE a commencé à suivre les chiffres il y a 20 ans.L'Afrique subsaharienne, où le nombre de personnes sans accès est presque revenu à son pic de 2013, sera particulièrement touchée (565 millions). Les plus fortes augmentations devraient se produire en République démocratique du Congo et à Madagascar.Les progrès en matière d’électrification enregistrés au Mozambique, au Sénégal et au Kenya devraient ralentir, mais pas s'arrêter.En Éthiopie, la croissance démographique dépasse à nouveau les nouvelles connexions, un net renversement par rapport aux progrès rapides antérieurs à la pandémie.Nécessité d’un soutien internationalSelon les analystes l'énergie solaire est l'une des ressources les plus facilement disponibles en Afrique pour résoudre ce problème. La facilité d'installation fait du marché solaire le plus dynamique du secteur des énergies renouvelables. Cependant, le coût des mini-réseaux solaires a augmenté d'au moins 20% en 2022 par rapport aux niveaux pré-pandémiques, générant des difficultés financières.La réalisation de l'accès universel à l'électricité en Afrique subsaharienne nécessite des investissements annuels d'environ 20 milliards de dollars. D’où l’importance d’un soutien international, en particulier dans les conditions financières actuelles.Données de 2021Un rapport antérieur de l'AIE de 2021 affirmait que la population mondiale sans accès à l'électricité était passée de 1,2 milliard à 759 millions au cours de la dernière décennie, marquant des progrès positifs dans le domaine.D’après ce rapport, 76% de la population mondiale (soit 580 millions de personnes) sans accès à l'électricité vivaient dans 20 principaux pays, dont 15 en Afrique subsaharienne. Le plus grand nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité a été observé dans trois États africains: le Nigeria (90 millions), la RDC (70 millions) et l'Éthiopie (58 millions).Le taux d'accès le plus bas a été observé au Soudan du Sud (7%), au Tchad (8%), au Malawi (11%) et au Burundi (11%). Le rapport a également souligné que le manque d'accès à l'énergie à travers le continent avait déjà entraîné des problèmes médicaux importants, car plus de 70% des établissements de santé africains "n'ont pas accès à une électricité fiable".

afrique subsaharienne

