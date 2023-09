https://fr.sputniknews.africa/20230918/une-nouvelle-vague-dincendies-frappe-le-nord-de-lalgerie--images-1062196788.html

Une nouvelle vague d’incendies frappe le nord de l’Algérie – images

Une nouvelle vague d’incendies frappe le nord de l’Algérie – images

Depuis le 15 septembre, certaines wilayas algériennes situées dans le nord du pays font face à une nouvelle vague d’incendies dévastateurs. Les images... 18.09.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie est à nouveau en proie aux incendies de forêt depuis le soir du 15 septembre.Le feu s’est déclaré dans les provinces de Bejaia, de Tizi-Ouzou, de Skikda, de Guelma et de Jijel, situées dans le nord du pays, relate TSA-Algérie.Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des flammes dévastatrices.Selon le média, c’est la région de Bejaia qui est la plus touchée par le sinistre. La même wilaya a été dévastée en juillet par d’immenses incendies qui ont fait une trentaine de morts. Durant le mois d’août, la région a fait face à de nombreux feux qui n’ont pas fait de victimes, mais qui ont décimé des forêts entières, a noté le média.Pour le moment, la Protection civile n’a fait état d’aucune victime et ne donne aucun bilan des dégâts.Selon TSA-Algérie, sur les 26 départs d’incendies enregistrés depuis le 15 septembre, neuf étaient toujours en cours le 17 septembre.Face à cette situation, des résidents vivant à proximité des zones touchées par le feu ont été évacués, a indiqué le média.La cause du sinistreUne décharge sauvage d’ordures, des incinérations et un non-respect des normes de distanciation par les planteurs d’oliviers seraient à l’origine des incendies, comme le constatent des sources locales citées par TSA-Algérie.Même si aucune victime n’est à déplorer, il y a des dégâts importants pour la faune et la flore ainsi que pour les propriétaires de plantations d’oliviers, de ruchers et d’arbres fruitiers, a déploré le média.

