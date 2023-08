https://fr.sputniknews.africa/20230822/lalgerie-a-nouveau-en-proie-aux-incendies-1061543156.html

L’Algérie à nouveau en proie aux incendies

Une tragédie qui fait long feu. Déjà ravagé par les flammes le mois dernier, le nord de l’Algérie est à nouveau la proie d’incendies. Des feux de forêt se sont en effet déclarés dans les régions de Béjaïa, Médéa, Khenchela ou encore Tizi Ouzou, détaille la direction générale de la Protection civile.Les pompiers tentent de circonscrire les foyers et les bombardiers d'eau sont de sortie, comme le montrent des vidéos partagées par les secours algériens.L’Algérie n’est pas le seul pays du Maghreb atteint, puisque des incendies ont également touché la région marocaine de Fès-Meknès cette semaine. Des vents soufflant jusqu’à 40 km/h ont compliqué la tâche des pompiers, des flammes ravageant 780 hectares forestiersdans la localité de Maghraoua, selon l’Agence nationale des eaux et forêts du royaume. Ce foyer a finalement pu être maîtrisé sans qu’aucune victime ne soit à déplorer.Incendies d’ampleurCes nouveaux feux de forêt adviennent alors que l’Algérie sort tout juste d’un épisode semblable, ayant coûté la vie à 34 personnes dans le nord-est du pays, fin juillet. Plus de 140 incendies avaient été recensés dans 17 préfectures et plus de 1.500 personnes avaient dû être évacuées.L’armée algérienne avait notamment payé un lourd tribut lors de ces incendies, dix soldats ayant été tués et 25 autres blessés après avoir été pris au piège par les flammes, dans la région de Bejaia.L’été aura été dévastateur pour le pourtour méditerranéen, puisque des incendies se sont aussi déclarés en Sicile fin juillet, faisant trois morts. Même refrain en Grèce, où 18.000 hectares sont partis en fumée sur l’île de Rhodes, entraînant l’évacuation de 20.000 touristes.De l’autre côté du globe, un incendie d’ampleur a également ravagé l’archipel d’Hawaï début août, faisant 114 victimes et pour l’heure 1.300 disparus. Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier advenu aux États-Unis depuis un siècle.

