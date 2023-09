https://fr.sputniknews.africa/20230918/ukraine-la-russie-frappe-des-stocks-de-missiles-storm-shadow-et-de-munitions-a-luranium-appauvri-1062189130.html

Ukraine: la Russie frappe des stocks de missiles Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri

Ukraine: la Russie frappe des stocks de missiles Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri

Ukraine: la Russie frappe des stocks de missiles Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri 18.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-18T12:57+0200

2023-09-18T12:57+0200

2023-09-18T13:09+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

storm shadow (missile)

uranium appauvri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/16/1056255665_0:67:3105:1814_1920x0_80_0_0_88b2d69a756592845ea643fb0a83a21c.jpg

Les forces russes ont frappé des lieux de stockage de missiles de croisière Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien du 18 septembre.Selon l’instance, les frappes réalisées dans la nuit du 17 au 18 septembre ont aussi visé des centres de reconnaissance radio-technique et de formation de groupes de sabotage de l’armée ukrainienne.L'objectif de la frappe a été atteint et toutes les cibles ont été touchées, a précisé la Défense.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, storm shadow (missile), uranium appauvri