https://fr.sputniknews.africa/20230918/il-veut-detruire-la-civilisation-occidentale-musk-sen-prend-a-ce-milliardaire-us-1062203415.html

"Il veut détruire la civilisation occidentale": Musk s’en prend à ce milliardaire US

"Il veut détruire la civilisation occidentale": Musk s’en prend à ce milliardaire US

Commentant les images de l’arrivée de nombreux migrants en Italie, Elon Musk a accusé George Soros de vouloir éliminer la civilisation occidentale, notamment à... 18.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-18T21:00+0200

2023-09-18T21:00+0200

2023-09-18T21:00+0200

international

elon musk

george soros

twitter

politique migratoire

italie

the guardian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/09/1061993533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f4c9c0c23defa7a59d67f61ce4b0a7ae.jpg

L’entrepreneur américain d’origine sud-africaine Elon Musk a accusé l’Open Society Fondation* du milliardaire américain George Soros d’aspirer à ruiner la civilisation occidentale.Le propriétaire de Tesla et de Space X a ainsi réagi à une publication sur X contenant des images de migrants venus d’Afrique du Nord sur l’île italienne de Lampedusa. On peut lire en légende: "Soros a investi tout son argent et ses efforts pour cibler l’Italie avec son invasion européenne".Les Fondations de George Soros s’occupent entre autres des problèmes de sécurité de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile, détaille The Guardian.En mai dernier, l’entrepreneur américain avait publié un tweet dans lequel il pointait du doigt Soros et l’accusait de détester toute l'humanité en le comparant à Magneto, le méchant de la série de films X-Men, qui cherche à détruire l'humanité.Activités de SorosDans son interview au New York Times, George Soros avait déclaré que sa mission était de "faire pencher l’arc de l’histoire dans une bonne direction". Un rapport publié par le Media Research Center (MRC) montre qu’entre 2016 et 2020, Soros a alloué au moins 131 millions de dollars aux 253 médias ou journalistes individuels. Le document mentionne les plus importants et les plus influents aux États-Unis: CNN, CBS, NBC, NPR, Bloomberg et The Washington Post.En Russie, deux organisations non gouvernementales étrangères financées par George Soros, Open Society Foundations et OSI Assistance Foundation, ont été reconnues indésirables en 2015. Selon le parquet général de la Fédération de Russie, leurs activités constituent une menace à l’ordre constitutionnel ainsi qu’à la sécurité de l’État.En outre, le financier américain lui-même ne nie pas que son argent ait notamment contribué à réaliser en Ukraine la "Révolution orange " en 2004 et "l’Euromaïdan" en 2013. Dans plusieurs pays dont les ex-républiques soviétiques, la Géorgie et la Kirghizie, il a été accusé d'ingérence dans les affaires intérieures.*Organisation qualifiée d’"indésirable" en Russie

italie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, george soros, twitter, politique migratoire, italie, the guardian