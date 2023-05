https://fr.sputniknews.africa/20230516/magneto-de-x-men-existe-t-il-elon-musk-repond-par-laffirmative-1059292830.html

Magnéto de X-Men existe-t-il? Elon Musk répond par l’affirmative

Magnéto de X-Men existe-t-il? Elon Musk répond par l’affirmative

Quiproquo ou clash entre deux milliardaires américains? Elon Musk a comparé George Soros à un "méchant" d’un film culte sur les réseaux sociaux, l’accusant de... 16.05.2023, Sputnik Afrique

L'entrepreneur sud-africano-canado-américain Elon Musk pense que le milliardaire George Soros déteste l'humanité et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. En effet, le dirigeant de Tesla a déclaré sur Twitter que le trader lui rappelait Magneto, le méchant de la série de films X-Men, qui cherche à détruire l'humanité.Un internaute prend positionUn internaute a d’ailleurs supposé que Soros avait de "bonnes intentions", mais qu’il était attaqué par ceux qui ne partageaint ses convictions politiques.À quoi M.Musk a rétorqué que ce n’était pas le cas.Annonce de sa mort, suivie d’un démentiLe 15 mai, des rumeurs annonçant le décès de M.Soros des suites d'une crise cardiaque avaient envahi les réseaux sociaux.Le financier de 92 ans a apporté un démenti à ces rumeurs, affirmant qu'il était en vie et en bonne santé.Connu pour ses engagements politiques, le milliardaire George Soros est souvent accusé d’être impliqué dans les opérations d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États visant à renverser les régimes en place. Il n’aurait par ailleurs jamais rejeté les accusations de sa participation financière à l'organisation de la Révolution orange en Ukraine en 2004 et à l'Euromaidan en 2013.En Russie, l’Open Society Foundation et l’Open Society Institute Assistance de George Soros ont été reconnues comme des organisations indésirables en 2015. Selon le Parquet général russe, ces organisations "représentent une menace pour les fondements du système constitutionnel de la Fédération de Russie et la sécurité de l’État" russe.

