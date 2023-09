https://fr.sputniknews.africa/20230917/les-milliards-donnes-a-kiev-serviraient-mieux-le-sahel-et-le-maghreb-selon-un-responsable-francais-1062175322.html

Les milliards donnés à Kiev serviraient mieux le Sahel et le Maghreb, selon un responsable français

Pour lutter contre l'immigration clandestine, la France devrait aider au développement de l'Afrique, plutôt que de déverser des milliards dans le conflit... 17.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-17T15:08+0200

2023-09-17T15:08+0200

2023-09-17T15:08+0200

international

ukraine

conflit ukrainien

nicolas dupont-aignan

afrique

développement

Une question de priorités. Alors que l'île italienne de Lampedusa est confrontée à un important afflux de migrants africains, l'urgence pour l'Europe est de soutenir le continent, non de financer les forces ukrainiennes, a déclaré sur CNEWS Nicolas Dupont-Aignant, Président de Debout la France.L'argent alloué à Kiev servirait bien mieux au développement du Maghreb et de la zone sahélienne, alors que l'Afrique est confrontée à une explosion démographique qui entraîne une pression migratoire vers l'Europe, a déclaré l'ancien député.Ne pas être le "caniche des États-Unis"Si la France n'arrive plus à faire entendre sa voix sur l'Afrique, c'est aussi parce qu'elle s'aligne désormais entièrement sur la ligne américaine, a par ailleurs souligné Nicolas Dupont-Aignant.Emmanuel Macron a en particulier abandonné "le rôle existentiel" de la France sur la scène internationale, en se pliant aux désidératas de Washington, au contraire de ses prédécesseurs comme Jacques Chirac ou De Gaulle.Même logique en Ukraine, où l'Europe doit arrêter de faire le jeu des États-Unis, qui cherchent à l'affaiblir, a ajouté l'homme politique.La question d'une réduction des aides européennes à Kiev est revenue sur le tapis ces derniers jours, suite aux propos polémiques de Volodymyr Zelensky. Le Président ukrainien avait en effet déclaré que la diaspora ukrainienne en Europe pourrait très mal le prendre, ce qui créerait "des risques pour l'Occident dans son propre jardin".

ukraine

afrique

