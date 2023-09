https://fr.sputniknews.africa/20230911/ce-qui-menace-lue-si-elle-reduit-ses-aides-a-kiev-selon-zelensky-1062041162.html

Ce qui menace l’UE si elle réduit ses aides à Kiev, selon Zelensky

Ce qui menace l’UE si elle réduit ses aides à Kiev, selon Zelensky

Volodymyr Zelensky a mis en garde l’Union européenne contre une éventuelle réduction du soutien à l’Ukraine. Dans ce cas de figure, il ne serait guère possible... 11.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-11T18:07+0200

2023-09-11T18:07+0200

2023-09-11T18:07+0200

international

ukraine

conflit ukrainien

volodymyr zelensky

the economist

contre-offensive

ue

aide militaire

réfugiés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/05/1055749189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_320715c1a538393ae9cf8572f785d44b.jpg

Une réduction de l'aide occidentale pourrait provoquer une réaction imprévisible de la part des réfugiés ukrainiens en Europe, a déclaré le Président ukrainien dans une interview accordée à l’hebdomadaire britannique The Economist.Selon Volodymyr Zelensky, les Ukrainiens se sont généralement "bien comportés" et sont "très reconnaissants" à ceux qui les ont hébergés.Doutes de la sincérité occidentaleEn outre, le Président ukrainien a noté qu'il commençait à douter de la sincérité de certains partenaires occidentaux qui prétendent toujours soutenir le pays.Trois mois après le début de sa contre-offensive, l'Ukraine n'a fait que de très modestes progrès le long de l'axe sud dans la région de Zaporojié, où elle tente de couper le "pont terrestre" entre la Russie et la Crimée, a noté The Economist.Face à cela, les esprits des dirigeants occidentaux sont préoccupés de savoir combien de temps prendra la contre-offensive ukrainienne et si elle va réussir, selon le magazine. Ces derniers continuent pourtant de tenir de belles paroles, promettant qu’ils resteront aux côtés de l’Ukraine "aussi longtemps qu’il le faudra", remarque l’hebdomadaire.Du 24 février 2022 au 23 mai 2023, plus de huit millions de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Europe, dont plus de cinq millions ont été enregistrés dans des pays européens dans le cadre de programmes d'assistance nationaux, selon les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, volodymyr zelensky, the economist, contre-offensive, ue, aide militaire, réfugiés