Kémi Séba arrêté puis relaché à Cotonou: ce que l'on sait

L’activiste Kémi Séba et ses collaborateurs Hery et Seth ont été libérés quelques heures après avoir été interpellés dans l’aéroport de Cotonou, au Bénin.C’est au soir du 15 septembre que le leader de l’ONG Urgences panafricanistes, tout comme ses collègues, ont été arrêtés au moment où ils s’apprêtaient à embarquer dans l’avion."Nous ne céderons pas"Le lendemain, lorsque M.Séba et ses collaborateurs ont été libérés, la militante panafricaniste Nathalie Yamb a communiqué quelques détails de cette interpellation:Selon Mme Yamb, "ces manœuvres ne trompent personne". Et d’ajouter qu’"elles tendent à empêcher ceux qui se battent pour la libération de l’Afrique de mener leur lutte. Nous ne céderons pas."Kémi Séba est attendu prochainement à Niamey où il envisage d’exprimer son soutien aux nouvelles autorités du Niger arrivées au pouvoir suite au coup d’État que plusieurs pays, dont la France, dénoncent. Ces États soutiennent l’intervention de la CEDEAO, notamment militaire si c’est nécessaire.

