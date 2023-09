Lavrov pointe "une véritable" conspiration se dessinant autour des négociations russo-ukrainiennes

https://fr.sputniknews.africa/20230915/lavrov-pointe-une-veritable-conspiration-se-dessinant-autour-des-negociations-russo-ukrainiennes-1062131747.html

Sergueï Lavrov a tenu ce 15 septembre un discours lors d'une table ronde consacrée à la résolution de la crise ukrainienne. Les dossiers sur l'accord céréalier, ainsi que les explosions du Nord Stream 1 et 2 ainsi que la perte de l'indépendance européenne ont également été au menu des pourparlers. Voici les principaux points des déclarations du chef de la diplomatie russe.Selon lui, Moscou est prêt à répondre à toutes les initiatives sérieuses sur le règlement russo-ukrainien, pourtant, "toutes les balles sont déjà depuis longtemps du côté du régime de Kiev."Et de poursuivre que les pays occidentaux tentent de tromper ceux en développement pour qu’ils accordent leurs positions en Ukraine.Des efforts internationaux appréciésLe chef de la diplomatie russe a en outre pointé les efforts de multiples pays, dont le Vatican, pour contribuer au règlement ukrainien. Moscou est donc prêt à rencontrer l'envoyé du Vatican sur l'Ukraine et apprécie les efforts déployés "sans grande publicité" par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.Armements en EuropeSergueï Lavrov a estimé que l’Europe avait perdu sa subjectivité et toutes ses perspectives pour surmonter les crises globales. Celles-ci persistent tant que Washington vise à saper la souveraineté politique de l’Europe.Les États-Unis libèrent les marchés afin de pouvoir y fournir leurs produits militaires destinés au réarmement de l'Union européenne et des pays de l'Otan via "l'allocation de fonds importants et l'achat d'armes américaines produites par des sociétés américaines".Ce, alors que sont les Anglo-Saxons qui obligent Kiev à poursuivre le conflit et à ne pas engager de négociations.Accord céréalierLes responsables du Secrétariat de l'Onu affirment que "tout ira bien avec l'accord russe" et ne prêtent pas attention aux déclarations de l'Ukraine. Pourtant, celle-ci a déclaré qu'elle n'accepterait pas de renouveler l'accord de manière à ce que les céréales et les engrais russes soient exemptés de sanctions illégales."Autrement dit, l'Onu frappe à cette porte et l'Ukraine propose d'oublier les Russes", a dénoncé le ministre russe.Sabotage des Nord StreamD’après Sergueï Lavrov, l'Occident n'a "pas levé le petit doigt" pour mener une enquête transparente sur les attaques contre les Nord Stream, la situation étant "balayée sous le tapis".

