Inondations en Libye: la Russie enverra des avions pour aider les victimes

Rejoignant les efforts internationaux, Moscou enverra de l'aide humanitaire dans les régions libyennes dévastées par les inondations. Plusieurs avions... 15.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie enverra plusieurs avions dans le nord-est de la Libye, en proie à de violentes inondations, pour aider les victimes, a indiqué à Sputnik l'ambassadeur de Russie dans ce pays.Il s'agit de groupes de secouristes et de médecins, mais aussi de matériel comme des équipements, des couvertures, des tentes, etc. La phase pratique de l'opération, minutieusement préparée, débutera le 15 septembre, a précisé Aïdar Aganine.Une situation "catastrophique"Le nombre de personnes tuées par les inondations à Derna pourrait tourner entre 18.000 et 20.000, a déclaré à la chaîne de télévision Al-Arabiya le maire de la ville. Un porte-parole de l'Intérieur a qualifié la situation locale de catastrophique, dans un entretien avec Sputnik. De nombreux corps sont ensevelis sous les décombres et flottent en mer.Il s'agit des retombées de la tempête Daniel, qui a provoqué les inondations. Celle-ci a pris de l'ampleur au cours d'un été exceptionnellement chaud et s'est abattue sur la Turquie, la Bulgarie et la Grèce, avant d'atteindre la Libye dimanche, rappelle l'AFP.

