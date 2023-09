https://fr.sputniknews.africa/20230915/en-russie-kim-jong-un-monte-a-bord-dun-chasseur-su-35---photos-1062120590.html

En Russie, Kim Jong-un monte à bord d'un chasseur Su-35 - photos

En Russie, Kim Jong-un monte à bord d'un chasseur Su-35 - photos

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté les usines aéronautiques russes dans la ville extrême-orientale de Komsomolsk-sur-l'Amour, a indiqué le cabinet... 15.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-15T08:25+0200

2023-09-15T08:25+0200

2023-09-15T08:27+0200

russie

kim jong-un

corée du nord

denis mantourov

su-35

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0f/1062120041_0:40:1183:705_1920x0_80_0_0_d9805a0abdff04760c80d09cd30ac220.jpg

Kim Jong-un continue son voyage à travers la Russie. Cette fois, le dirigeant nord-coréen a visité des usines d'avions à Komsomolsk-sur-Amour. Accompagné du vice-Premier ministre russe et ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov, le dirigeant a notamment visité l'atelier d'assemblage final des avions Su-35 et SJ-100, a indiqué le cabinet.Au cours de sa visite, il a également assisté à un vol de démonstration du chasseur multirôle russe Su-35.

russie

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, kim jong-un, corée du nord, denis mantourov, su-35, international