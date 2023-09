https://fr.sputniknews.africa/20230914/kim-jong-un-fait-une-proposition-allechante-a-vladimir-poutine-que-celui-ci-accepte-1062099244.html

Kim Jong-un fait une proposition alléchante à Vladimir Poutine... que celui-ci accepte!

Kim Jong-un fait une proposition alléchante à Vladimir Poutine... que celui-ci accepte!

Lors de sa visite en Extrême-Orient russe, le dirigeant nord-coréen a proposé à Vladimir Poutine de se rendre à tout moment dans son pays. Les deux hommes ont... 14.09.2023, Sputnik Afrique

Kim Jong-un a invité son homologue russe à se rendre en Corée du Nord à tout moment lui convenant, relate l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).Vladimir Poutine a accepté "avec plaisir" et s'est dit prêt, une fois de plus, à poursuivre les traditions d'amitié russo-coréenne, selon l'agence. Celle-ci a qualifié d'"historique" la rencontre entre les deux dirigeants.Deuxième rencontre en quatre ansLa visite de Kim Jong-un en Russie, dont il a traversé la frontière le 12 septembre à bord de son train, correspond à son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Elle marquerait un moment remarquable qui rehaussera les relations de coopération entre les deux pays, selon le dirigeant nord-coréen cité par KCNA.Les deux hommes se sont rencontrés le 13 septembre sur le cosmodrome Vostotchny. Leur entretien a porté sur la sécurité de la péninsule coréenne et de l’Europe, mais aussi sur la coopération dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et de l'infrastructure logistique. La dernière fois, ils s’étaient rencontrés à Vladivostok en 2019. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont également échangé des cadeaux.Lors de la réception donnée en son honneur, M.Kim s'est dit prêt à construire avec le Président russe des relations stables et axées sur l'avenir "pour longtemps".

