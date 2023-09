https://fr.sputniknews.africa/20230913/un-partenariat-polyvalent-entre-moscou-et-pyongyang-se-dessine-selon-un-chercheur-russe-1062097285.html

Un partenariat polyvalent entre Moscou et Pyongyang se dessine, selon un chercheur russe

13.09.2023

La Russie a décidé de renforcer les liens avec la Corée du Nord, en envisageant des partenariats dans nombre de secteurs, a déclaré à Sputnik Evgueni Kim, chercheur principal au centre de l’Institut d’études coréennes au sein de l’Académie des sciences de Russie, commentant la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine de ce 13 septembre.Selon lui, la composition des délégations des deux pays lors des négociations russo-nord-coréennes donne un aperçu des potentiels domaines de coopération:Fin des sanctions russes contre la Corée du NordCommentant la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères sur l’intention russe d’abandonner les sanctions contre Pyongyang, le chercheur constate des points positifs.Cependant, il reste la question d’un mode opératoire, souligne-t-il. La Russie avait voté pour les sanctions, comme le reste de la communauté internationale, après les essais nucléaires de la Corée du Nord.Selon Evgueni Kim, au moins les sanctions sur les questions humanitaires devraient être levées, telles que la plantation et la vente de céréales, d'aliments pour bébés, de médicaments.Sanctions contre PyongyangUne résolution du Conseil de sécurité interdit de traiter avec la banque nord-coréenne North Korean Foreign Trade Bank. De facto, la banque par laquelle les paiements ont été effectués a été interdite.En outre, sont interdites les exportations d'or de Corée du Nord, d'argent, de pierres précieuses, de ciment, de produits électriques. Un certain nombre de marchandises sont également interdites à l'importation en Corée du Nord.Visite du dirigeant nord-coréenParti de Pyongyang à bord d'un train blindé, Kim Jong-un est arrivé à Vladivostok le 12 septembre, en Extrême-Orient russe, où il devait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Les discussions officielles entre les deux dirigeants se sont achevées le 13 septembre après presque six heures d'échange. Il s’agit de leur deuxième entrevue, après une première rencontre en 2019.

