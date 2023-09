https://fr.sputniknews.africa/20230914/la-russie-fabrique-7-fois-plus-de-munitions-que-loccident-selon-un-responsable-estonien--1062116544.html

La Russie fabrique 7 fois plus de munitions que l'Occident, selon un responsable estonien

14.09.2023

2023-09-14T17:47+0200

donbass. opération russe

international

munitions

obus

ukraine

armements

Le complexe militaire russe ne connaît pas la crise. En dépit des sanctions, la production de missile et de munitions prospère, ont déclaré des responsables occidentaux au New York Times. Moscou produit désormais 7 fois plus de munitions que l'Occident, a même expliqué au quotidien un haut responsable du ministère estonien de la Défense.Les sanctions occidentales ont d'abord contraint la Russie à ralentir sa production militaire pendant six mois, écrit le New York Times. Mais depuis, Moscou est parvenu à contourner l'essentiel des restrictions, en exploitant notamment certaines failles dans les plans de sanctions, insiste le quotidien..D'autres responsables ont déclaré au journal que la Russie pouvait désormais fabriquer deux millions d’obus par an, soit deux fois plus que ce que les renseignements occidentaux estimaient possible avant le conflit.La bonne santé du complexe militaro-industriel russe dépasse d'ailleurs la production de munitions. La Russie est désormais capable de fabriquer 200 chars par an, contre seulement 100 avant le début du conflit, explique un haut responsable occidental de la défense au quotidien new-yorkais.Un automne et un hiver compliquésLes experts craignent désormais qu’un stock accru d’artillerie russe complique l'hiver côté ukrainien, en particulier si la Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques, rapporte le New York Times.Plusieurs observateurs estiment par ailleurs que la contre-offensive ukrainienne vit ses dernières heures. N'ayant pu engranger les succès espérés, Kiev n'a désormais plus une capacité de combat que pour tenir trois ou quatre semaines, avait ainsi récemment affirmé l'ancien analyste de la CIA Larry Johnson.

ukraine

2023

munitions, obus, ukraine, armements