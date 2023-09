https://fr.sputniknews.africa/20230914/63e-anniversaire-de-lopep-quel-avenir-pour-les-hydrocarbures-dans-le-mix-energetique-mondial-1062114654.html

63e anniversaire de l’Opep: quel avenir pour les hydrocarbures dans le mix énergétique mondial?

63e anniversaire de l’Opep: quel avenir pour les hydrocarbures dans le mix énergétique mondial?

À l’occasion du 63e anniversaire de la naissance de l’Opep, Mourad Preure, expert algérien en pétrole, explique à L’Afrique en marche que contrairement à la... 14.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-14T16:44+0200

2023-09-14T16:44+0200

2023-09-14T16:44+0200

afrique en marche

podcasts

opep

énergie

hydrocarbures

pétrole

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0e/1062113416_0:6:598:342_1920x0_80_0_0_4dbc25f5504a9759e7b0a4b42fda3650.jpg

63e anniversaire de l’Opep: quel avenir pour les hydrocarbures dans le mix énergétique mondial? À l’occasion du 63e anniversaire de la naissance de l’Opep, Mourad Preure, expert algérien en pétrole, explique à L’Afrique en marche que contrairement à la communication massive alimentée par l’idéologie verte, «les hydrocarbures formeront l’essentiel des besoins énergétiques mondiaux au moins jusqu’à l’année 2050».

Créée lors de la conférence de Bagdad en 1960 par cinq pays producteurs et exportateurs de pétrole (l’Irak, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Koweït et le Venezuela), l’Opep fête cette année son 63e anniversaire. Quelle place ont encore les hydrocarbures dans le bilan énergétique mondial?Il souligne qu’actuellement "il y a une campagne médiatique intense pour vendre l’illusion écologiste perturbant énormément les acteurs pétroliers, qui ont drastiquement baissé leurs investissements dans la prospection depuis au moins une dizaine d’années, environ mille milliards de dollars, ce qui a fait baisser l’offre et induit des perturbations graves qui vont s’exacerber encore plus dans les années à venir en poussant les prix à la hausse"."Au mieux, on pourrait dire qu'il y aura une parité entre le pétrole et le gaz, alors qu’aujourd'hui, le pétrole représente un tiers de la consommation mondiale et le gaz complète le reste", ponctue-t-il.Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, opep, énergie, hydrocarbures, pétrole, gaz, аудио