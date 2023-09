Washington annonce la fin de l'ordre mondial de l'après-Guerre froide

https://fr.sputniknews.africa/20230913/washington-annonce-la-fin-de-lordre-mondial-de-lapres-guerre-froide-1062097673.html

La situation actuelle à l’international signifie la fin de l’ordre mondial de l’après-Guerre froide, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken... 13.09.2023, Sputnik Afrique

Le partenariat sino-russe est associé àla fin de l'ordre mondial de l’après-Guerre froide, a annoncé ce 13 septembre le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence à l'université Johns Hopkins. Entretemps, les dirigeant russes se sont prononcés, lors de leur entrevue en mars dernier, pour le respect et la prolifération des valeurs universelles -telles que la paix, le développement, l'égalité, la justice, la démocratie et la liberté- et à s'engager dans le dialogue plutôt que dans la confrontation.Dans ces circonstances, les deux parties maintiennent une coordination étroite en matière de politique étrangère et une interaction au sein des plateformes multilatérales, en défendant résolument l'égalité et la justice, et en promouvant la construction d'un nouveau type de relations internationales.Une "stabilité géopolitique" perdue, pour les USASelon le responsable américain, le monde a vécu des décennies de "relative stabilité géopolitique" avec des espoirs de "paix et de sécurité croissantes, de coopération internationale, d'interconnexion économique, de libéralisation politique et de triomphe des droits de l'homme". Une époque qui a cédé la place à "une concurrence accrue avec des puissances autoritaires et révisionnistes", d’après Anthony Blinken.Partenariat entre Pékin et MoscouLes relations entre la Russie et la Chine se sont renforcées au cours de cette année avec la visite du 20 au 22 mars du chef d’État chinois, Xi Jinping. Les deux parties les ont qualifiées d’"amicales", visant à augmenter la prospérité de leurs peuples et celle de toute la communauté internationale.

