Un requin aurait arraché le bras d’une femme en Égypte

Lors d’un bain de mer ce 13 septembre à Dahab, en Égypte, une femme a été attaquée par un requin, annonce le ministère égyptien de l’Environnement. Elle aurait... 13.09.2023, Sputnik Afrique

Une Égyptienne a été blessée suite à une attaque de requin ce 13 septembre à la plage de Dahab, rapporte le ministère de l’Environnement.D’après les premières, le squale lui aurait arraché un bras. La femme aurait été hospitalisée sans connaissance.Les autorités médicales ont plus tard signalé que son état de santé s'était stabilisé et que tous les premiers soins lui avaient été administrés.Après l’incident, la plage a été fermée, indique l’instance égyptienne. Le ministre de l'Environnement a immédiatement ordonné de former un comité d'urgence pour évaluer la situation et procéder au ratissage des lieux.Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, a immédiatement ordonné à la réserve naturelle du Sud Sinaï de déterminer les causes de l'attaque.

