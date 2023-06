https://fr.sputniknews.africa/20230613/le-requin-qui-a-devore-un-nageur-va-etre-embaume-en-egypte--video-1059897080.html

Le requin qui a dévoré un nageur va être embaumé en Égypte – vidéo

L’animal responsable de la mort d’un touriste russe en mer Rouge a pu être disséqué et va désormais être embaumé pour être exposé. Le requin avait attaqué un... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Une momie d’un drôle de genre. En Égypte, le requin qui a attaqué et tué un touriste russe va être embaumé et exposé dans un musée, rapporte la chaîne Al-Arabiya. La bête a été repêchée et des spécialistes ont pu extraire de son ventre les restes de sa victime. La tête, la poitrine et les bras du défunt ont ainsi pu être récupérés.L’animal va désormais subir un traitement spécial pour être exposé à l'Institut des sciences marines et des réserves de la mer Rouge. Une vidéo relayée par Al-Arabiya montre deux spécialistes en train de travailler sur la dépouille du requin. L’un d’eux pratique une incision, alors que l’autre semble vérifier la fermeté de l’aileron du squale.Drame près de la plageCe 8 juin, un jeune russe de 24 ans avait été happé par un requin-tigre alors qu’il se baignait, non loin de la plage de Dream Beach à Hurghada. La vidéo de l’attaque avait fait le tour des réseaux sociaux. On y voyait la victime se débattre et appeler à l’aide, avant d’être entraînée sous l’eau."Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué, tout s'est passé en quelques secondes. Quelle aide pouvait-on apporter? Ce hachoir à viande est arrivé en vingt secondes, et mon fils a juste été traîné sous l'eau. C'est ridicule, car c'est une plage sûre. Il y a des bateaux, des yachts autour. Ce n'est jamais arrivé là-bas. Les requins attaquent généralement les plages sauvages", avait déclaré son père au média 112.Suite au drame, les baignades ont été temporairement interdites dans plusieurs plages du secteur. Les autorités souhaiteraient désormais obliger les hôtels et les villages touristiques proches des côtes à immerger des filets de protection aux abords de différentes plages, rapporte Al-Arabiya.

