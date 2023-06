https://fr.sputniknews.africa/20230608/un-requin-tigre-devore-un-nageur-en-mer-rouge-1059805411.html

Un requin-tigre dévore un nageur en mer Rouge

Un requin-tigre dévore un nageur en mer Rouge

Un jeune homme d’origine russe a été tué par un requin à Hurghada sur la côte de la mer Rouge, a annoncé le consulat de Russie en Égypte. Les autorités de la... 08.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-08T22:23+0200

2023-06-08T22:23+0200

2023-06-08T22:23+0200

international

egypte

afrique du nord

région mena

requin-tigre

mer rouge

attaque

hurghada

station balnéaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104300/79/1043007974_0:208:2195:1443_1920x0_80_0_0_d8849289c3811e2bd5e9b4595c8e99c6.jpg

Un requin a violemment attaqué un Russe de 24 ans se baignant dans la mer Rouge ce jeudi 8 juin. L’homme est décédé, a alerté sur sa chaîne officielle Telegram le consulat général de Russie en Égypte. Il s’agit d’un requin-tigre, précise le ministère égyptien de l’Environnement.Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre le nageur en train de se débattre et de tenter de s’éloigner de l’animal mais la tragédie s’est produite en seulement quelques secondes. Le jeune homme est mort quelques minutes après l’attaque. Un bateau de secours est venu pour aider la victime, malheureusement trop tard.Selon d’autres vidéos, les secouristes ont réussi à capturer le requin et à repêcher un fragment du corps de la victime.L’incident a eu lieu sur une plage publique. Les plages d’hôtels devraient être plus sécurisées, a précisé à Sputnik Tez Tour, tour-opérateur international.Le consul général de Russie, cité par les médias, a expliqué que la victime n’était pas un simple touriste mais un ressortissant russe qui s’était installé en Égypte.

egypte

afrique du nord

région mena

mer rouge

hurghada

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, egypte, afrique du nord, région mena, requin-tigre, mer rouge, attaque, hurghada, station balnéaire