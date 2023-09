https://fr.sputniknews.africa/20230912/la-centrafrique-annonce-de-la-fin-de-lepidemie-de-covid-19-dans-le-pays-1062065498.html

La Centrafrique annonce de la fin de l'épidémie de Covid-19 dans le pays

L'épidémie de Covid-19 a pris fin en Centrafrique, a déclaré le 11 septembre le Président du pays, Faustin-Archange Touadéra. Selon lui, seules 12,5% des... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Le Président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra a proclamé lundi la fin de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, tout en appelant ses compatriotes à rester vigilants en respectant les mesures barrières. M. Touadéra a rappelé qu'en date du 7 septembre, 123.466 personnes ont subi un test PCR en Centrafrique, dont 15.485 ont été testées positives, soit 12,5%. Il faut poursuivre des mesures d'hygiène comme le lavage régulier des mains, la prévention et le contrôle des infections en milieu hospitalier et dans les communautés, a-t-il exhorté. Selon le ministère de la Santé et de la Population, le nouveau coronavirus a affecté plus de 15.000 personnes et fait 114 morts dans le pays entre 2019 et 2023.

