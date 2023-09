https://fr.sputniknews.africa/20230911/quels-seraient-les-buts-de-lotan-pour-son-plus-grand-exercice-depuis-30-ans-pres-de-la-russie-1062043085.html

Quels seraient les buts de l’Otan pour son plus grand exercice depuis 30 ans près de la Russie?

Quels seraient les buts de l’Otan pour son plus grand exercice depuis 30 ans près de la Russie?

Envisageant sa plus grande manœuvre militaire depuis plus de 30 ans en Europe, l’Otan cherche ainsi à manifester son soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à... 11.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-11T18:57+0200

2023-09-11T18:57+0200

2023-09-11T18:58+0200

russie

ukraine

otan

international

exercices militaires

soutien

défense antiaérienne

sputnik

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

Les plus grands exercices de l'Otan depuis la guerre froide seront "un élément de soutien aux actions de Kiev", qui visent à accroître la pression sur la Russie sur ses frontières ouest, a déclaré à Sputnik Alexandre Bartoсh, membre correspondant de l'Académie des sciences militaires.Il a ajouté que dans le contexte de la récente détérioration des relations de la Russie avec les États baltes et la Suède, leur participation aux prochains exercices militaires dans l'alliance n'est pas surprenante.Percer le système de défense russeEn évaluant le nombre de tâches aériennes annoncées, l'exercice à grande échelle Steadfast Defender (Défenseur indéfectible) prévu en 2024 par les États membres de l'Otan est censé permettre aux pays de l'alliance de s'entraîner à une opération conjointe visant à supprimer et à surmonter la défense aérienne à échelons de la Russie, a pour sa part expliqué à Sputnik, un autre expert militaire russe:Selon lui, vaincrele système de défense aérienne russe reste une question clé pour l'Occident, d’autant plus que la Russie n'a jamais construit de système de défense aérienne à échelons en direction de l'Ukraine, mais en direction de l'Ouest.Une participation qui ne fait pas l’unanimitéLa participation de la Suède aux prochains exercices de l'Otan n’est pas bien vue par la Turquie, mais Ankara ne peut pas influencer une telle décision, a affirmé à Sputnik un chercheur principal à l'Institut des relations internationales (IMEMO) de l'Académie russe des sciences.Toutefois, "la participation de la Suède aux exercices de l'Otan ne contredit pas les règles de l'alliance", puisque que de tels exercices ont été organisés avec d'autres pays qui ne sont pas encore membres de l'Otan et qui ont un certain nombre de problèmes bilatéraux non résolus dans leurs relations avec Ankara, comme l'Arménie, a-t-il conclu.Plus tôt, le Financial Times avait relaté que les pays de l'Otan prévoyaient d'organiser en 2024 un exercice militaire de grande envergure, avec l’implication de 500 à 700 missions de combat aérien, la participation d'environ 41.000 militaires et de plus de 50 navires. L'exercice se déroulera en Allemagne, en Pologne et dans les États baltes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, otan, international, exercices militaires, soutien, défense antiaérienne, sputnik, opinion