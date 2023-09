https://fr.sputniknews.africa/20230911/la-france-annonce-la-reprise-des-activites-militaires-en-afrique-centrale-1062043314.html

La France annonce la reprise des activités militaires en Afrique centrale

La France annonce la reprise des activités militaires en Afrique centrale

Le ministère français des Armées a annoncé la reprise progressive des activités de formation et de coopération en Afrique centrale dans la région. Par exemple... 11.09.2023, Sputnik Afrique

Les activités de formation et de coopération effectuées par les militaires français en Afrique centrale reprennent "au cas par cas", a annoncé lundi le ministère français des Armées. La France compte près de 400 militaires prépositionnés au Gabon, qui coopèrent avec les armées nationales ou de pays voisins pour des exercices ou des formations, participent à la protection des ressortissants français et se tiennent prêts à venir en renfort d'opérations. Leur activité avait été suspendue après le coup d'Etat du 30 août. Crise au GabonLe 30 août, l'armée gabonaise a renversé Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, quelques instants après qu'il a été proclamé réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Un délai de deux ans avant les élections libres promises par les militaires est un "objectif raisonnable", a estimé dimanche auprès de l'AFP le Premier ministre civil de transition gabonais, Raymond Ndong Sima.

